Manisa Büyükşehir, Topyekûn Sıcak Asfalt Mesaisinde

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Mahallede ilave 10 bin metrekarelik bir sıcak asfalt atımının daha yapılması planlanırken, bölgedeki trafiğin aksamaması için sıkı tedbirler alan Manisa Büyükşehir Belediyesi; aynı anda çalışan 30'dan fazla iş makinesi ile hummalı bir iş programı içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde sıcak asfalt düzenlemelerini yerinde inceledi. Birlik Caddesi, Sürmene Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'nda gerçekleştirilen incelemelere Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava da eşlik etti.

Öztozlu, "Yoğun Bir Çalışma Yapılıyor"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bölgedeki yoğun trafik akışının sıkıntı olmaması için çok sayıda iş makinesi ile hummalı bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile yapılan asfalt atımının hayırlı olmasını diledi.

70 Bin Metrekarelik Sıcak Asfalt

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Güzelyurt Mahallemizde altyapı kurumlarının yapmış olduğu yoğun çalışmalarından sonra ana arterlerimizdeki üst kaplamalarda bozulmalar meydana gelmişti. Burada önce Birlik Caddesi'ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Orada 14 bin metrekare sıcak asfalt çalışmamız oldu. Şimdi, diğer ekiplerimiz orada baca kapaklarını, yağmur kapaklarının yükseltilmesini, yağmur suyu kotuna göre ayarını yapıyorlar. Daha sonrasında Sürmene Caddemizin de 18 bin metrekarelik asfalt çalışmasını tamamladık. Üzerinde bulunduğumuz 19 Mayıs Bulvarı'nda 20 bin metrekareye yakın bir asfalt çalışması yapacağız. Ekiplerimiz şu anda asfaltın kazılması, sonrasında temizliği, yağmur ızgaraları ile menhol kapaklarının düzenlenmesi, daha sonrasında sıcak asfalt çalışmaları ve yolda emisyon çalışmalarını yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, çalışmaları çok hızlı ve etkin bir şekilde tamamlayıp; vatandaşlarımızı trafik yoğunluğu açısından bir sıkıntıya sevk etmeden yolu bir an evvel ulaşım hizmetlerine sunmayı amaçlıyoruz. Bu noktada burada iki adet büyük süper finisher,bir asfalt kazıma makinemiz, 3 adet süpürge makinemiz, asfalt kesme makinelerimiz, bir adet büyük menhol kapakları için dairesel kesim yapabilen trencher makinemiz, bunların arkasında çalışan ekipler, çift çeker ve tırlar olmak üzere yaklaşık 30 adet tır ve kamyon, 3 adet büyük silindirimiz anbean çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda buradaki asfalt çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu üç noktada toplamda 60 bin metrekareye yakın bir çalışmayı tamamlayıp, Birlik Caddesi'nin devamında 10 bin metrekare bir çalışma daha yapacağız.Sıcak asfalt revizyon çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Taleplere Göre Hizmetler Yapılıyor

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, "Bugün Büyükşehir Belediyesi heyeti ile birlikte incelemelerde bulunduk. Hava şartlarından ve kullanımdan dolayı bozuk olan caddelerimiz üzerinde Büyükşehir Belediyemiz yeni asfalt çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyemizin tasarruflu aydınlatmaları, doğa dostu peyzaj çalışmaları, kaldırım ve asfalt çalışmaları ile Güzelyurt Mahallemiz güzelleşmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız da biz de çok memnunuz. Vatandaşlarımız nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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