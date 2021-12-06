Manisa Büyükşehir, Seçilmiş Kadınlarla Buluştu

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri olan ve tüm dünya ülkelerinden önce Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilerek kadınların önünü açtığı 1934 yılından bu yana her yıl 5 Aralık Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte, Manisa'da seçilmiş kadınlarla buluştu. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlerinin de yer aldığı toplantıya Kent Konseyi Kadın Meclisi Tuğba Yılmaz, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Manisa Kadınlar Kahvesi'nde düzenlenen toplantıda ilk konuşmayı Kent Konseyi Kadın Meclisi Tuğba Yılmaz yaptı. Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gerçekleştirilen toplantı dolayısıyla teşekkür etti. Yılmaz'ın ardından Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da konuştu. Ustamehmetoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya örnek olan devrimi ile Türk Kadınlarının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, kadınların bu haklarla birlikte toplumun tamamında daha fazla temsil edilmesi için girişimlerini sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. Toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak, seçim dönemlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Nutuk ve Karanfil Dağıtıldı

5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi münasebetiyle merkez kadın muhtarları ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı toplantının sonunda konuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve karanfil dağıtıldı. Konuklar, düzenlenen toplantı dolayısıyla Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu'na, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan'a teşekkür ettiler.

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