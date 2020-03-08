Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma hayrı
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Manisa, İdlib, Güncel

Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anmak için lokma ve şerbetli lokma hayrı düzenledi.

08.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:45
Manisa Büyükşehir personelinden şehitler için lokma hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anmak için lokma ve şerbetli lokma hayrı düzenledi.


Lokma hayrı, Manisa Büyükşehir Belediye binası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi önleri olmak üzere iki ayrı noktada yapıldı. Hayra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, MASKİ daire başkanları, müdürler ve personeller katıldı. Lokmadan alan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiler ve çalışanlara hayırlarının kabul olmasını dileklerini ilettiler. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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