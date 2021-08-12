Manisa Büyükşehir Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda
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Manisa Büyükşehir Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda

Manisa Büyükşehir Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Türkiye'nin güney kıyılarında yaşanan orman yangınlarının benzerlerinin Manisa'da da olmaması için kontrol ve denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle birlikte ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının Manisa'da da görülmemesi için ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, su depolarının çevrelerinde ve önemli bölgelerde kontrollerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile gece gündüz demeden önemli noktalarda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Manisa Valiliği tarafından ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri ve MASKİ ekipleriyle birlikte gece saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, su depolarının çevrelerinde ve önemli bölgelerdeki kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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