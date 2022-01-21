Manisa Büyükşehir muhtarların taleplerini alıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi ve Yeni Harmandalı Mahallesi muhtarlarını yerinde ziyaret ederek görüş ve taleplerini almaya devam ediyor.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarlarını yerlerinde ziyaret ederek hem bilgilendirmelerde bulunuyor hem de muhtarların görüş ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Vatandaşların muhtarlara ilettikleri talepleri ve istekleri yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları ziyaret kapsamında Şehzadeler ilçesinde 1. Anafartalar Mahalle Muhtarı Muharrem Erdin ve Yeni Harmandalı Mahallesi Muhtarı Veysel Akkoyun'u ziyaret etti.

Heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışmaları hakkında muhtarları ve vatandaşları bilgilendirirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeleri takdim etti. Muhtarlar Erdin ve Akkoyun da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

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