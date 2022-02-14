Manisa Büyükşehir, Muhtar Ziyaretlerini Yunusemre'de Sürdürdü

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında gerçekleştireceği çalışma ve hizmetlerin görüşüldüğü ziyaretlerde, muhtarların istek ve talepleri ilgili dairelere aktarıldı.

Vatandaşlar ve kamu kurumları arasında köprü görevi gören muhtarları, periyodik olarak ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Yunusemre ilçesinde muhtar buluşmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Fatih Mahallesi Muhtarı Doğan Akın, 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Erol Akar ve Akgedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ziyaret edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ekipler; muhtarların istek ve taleplerini not alınarak ilgili dairelere aktardı.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı projelerinin konuşulduğu ziyaretlerde, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

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