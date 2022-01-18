Manisa Büyükşehir İtfaiyesi TRT haber ekranlarından uyardı

MANİSA (Bültenler) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan yangın sırasında binayı asansörden tahliye etmeye çalışan bir vatandaş, asansörde dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olayın ardından akıllara şu sorular geldi. Vatandaşlar olası bir yangına hazır mı? Yangın sırasında nasıl davranılması gerektiği ne kadar biliniyor? Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, TRT Haber ekranlarına konuk olarak ilgili konular hakkında bilgi verdi. Yayın sırasında Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı bir tatbikatta düzenlerken, Daire Başkanı Gürhan İnal telaşa kapılanmaması ve bina tahliyesi sırasında kesinlikle asansör kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Yangın sırasında nasıl davranmalıyız?

Yangın sırasında binadan nasıl güvenli bir çıkış yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Yangın sırasında kesinlikle asansör kullanılmamalı. Asansörün içerisine dolacak olan duman ile vatandaşlar zehirli gazdan hayatını kaybedebilir. Bunun yanı sıra yaşanabilecek elektrik kesintisi de asansörün çalışmasını durduracaktır. Bu yüzden apartmanın kendi merdivenini ya da yangın merdiveni varsa onunla binadan çıkış yapılmalıyız. Tekrar vurgulamak istiyorum; olası bir afet durumunda kesinlikle asansör kullanmayalım. Vatandaşlar, yangın durumunda merdiven kullanamayacak durumdalar da ise, dairenin kapılarını kapatarak yangına en uzak olan balkona veya pencereye çıkmalı. İtfaiye ekiplerimiz güvenli bir şekilde onları yangın bölgesinden uzaklaştıracaktır" dedi.

Olası bir yangına hazır mıyız?

Yangın sırasında nasıl davranılması kadar yangın öncesi yaptığımız hazırlıkların da önemli olduğunu belirten İnal, "Apartmanlarımız da yangın dolapları oluyor. Bunların periyodik olarak kontrollerini sağlamalıyız. Vatandaşlarımıza olası bir afet durumunda karşılaşabilecekleri durumlara karşı da uygulamalı tatbikat için ekiplerimizden destek alabilir" dedi.

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