Manisa Büyükşehir'in Yatırımları Tarım Fuarı'nda tanıtılıyor

MANİSA (Bültenler) - Protokol üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesinin standını gezen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üreticiye yönelik projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda stant açarak, hem Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik proje ve hizmetlerini hem de Manisa'nın bereketli topraklarında üretilen ürünlerin tanıtımını yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce üretici firmanın yanı sıra binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin standı da büyük ilgi görüyor. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, protokol üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti. Protokol üyelerine tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün, üreticiye yönelik projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Ergün, Vatandaşlara Kuru Üzüm ve Çiçek Dağıttı

Stantta, fuara katılanlara kuru üzüm ve çiçek dağıtımı da gerçekleştiren Başkan Ergün'e, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi standının hazırlanmasında emeği geçen başta Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olmak üzere, herkese teşekkür etti.

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