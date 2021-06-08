Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek
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Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek

Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Branşı sporcusu Sevim Yıldır, Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası'nda (TSP) yay gerecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Branşı sporcusu Sevim Yıldır, Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası'nda (TSP) yay gerecek. Manisa'yı temsil edecek olan milli sporcu Yıldır, 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için yarışacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (MBBSK) formasıyla okçuluk branşında başarıyla mücadele eden milli sporcu Sevim Yıldır, 9-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası (TSP) yarışmasında milli takımda yer almak için ter dökecek. 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için yay gerecek olan Yıldır, daha önce gerçekleştirilen yarışmada ilk 8'in içinde yarışmayı bitirmiş, TSP puanı alarak milli takıma bir adım yaklaşmıştı. Antalya'da yay gerecek olan Sevim Yıldır, 13 Haziran Pazar günü makaralı yay bayanlar kategorisinde Türkiye sıralama puanı için yarışacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Sevim Yıldır'ın Manisa'yı Antalya'da başarıyla temsil edeceğini ve Manisa'yı gururlandıracağından emin olduğunu belirterek, Yıldır'a yarışmada başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek
Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek
Manisa Büyükşehir'in sporcusu Yıldır milli takım için ter dökecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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