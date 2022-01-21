Manisa Büyükşehir'in miniklerinin karne heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin merkez ilçelerde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde öğrenim gören minikler, ilk karnelerini almış olmanın sevincini ve heyecanını yaşadı.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçesi Atatürk Kent Park ve Uncubozköy ile Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören minik öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla ilk karne heyecanı yaşadı.

Karnelerini kreş idarecileri ve öğretmenlerinin elinden alan Büyükşehir'in minikleri, velileriyle birlikte güzel bir anı yaşamanın tadına vardı. Tüm öğrencilere iyi tatiller dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak adına hayata geçirdiğimiz kreşlerimizde öğrenim gören çocuklarımız, ilk karnelerini almış olmanın sevincini yaşadılar. Başta miniklerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.