Manisa Büyükşehir'in Minikleri, afet farkındalık eğitimi aldı

Minik öğrenciler, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrendi.

Afad Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından toplumun tamamına yönelik olarak gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli ÇKSM öğrencilerine eğitim verildi. AFAD Personeli Ahmet Enginer tarafından verilen eğitimde başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak yapılması gereken doğru davranışlar anlatıldı. Özellikle deprem sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla hayat üçgeni kurulması gerektiğini belirten Enginer, teorik ve uygulamalı bir anlatım gerçekleştirdi. Teorik eğitim sırasında soru sorarak merak ettiklerini öğrenen minikler, deprem tatbikatı sırasında içinde bulundukları binadan doğru tahliye yöntemini de uygulamalı bir şekilde öğrendiler. Laleli ÇKSM ile başlayan afet farkındalık eğitimlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin diğer eğitim kurumlarında da devam edeceği belirtildi.

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