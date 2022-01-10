Manisa Büyükşehir'in küçük kızları gruptan lider çıktı

MANİSA (Bültenler) - Aldığı bu sonuçla gruptan 1'inci olarak çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki rakiplerini beklemeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, grubun son maçında Akhisargücü ile karşılaştı. Akhisargücü'ne set vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı müsabakadan 25-20, 25-14 ve 25-09'luk sonuçla ayrıldı. Rakiplerine set vermeden maçları tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Soma Ilgazspor, Kula Divlitspor ve Akhisargücü'nün bulunduğu grubunu lider olarak tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, grubu lider tamamlayarak, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanan oyuncuları kutladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini hatırlatan Memiş, başarılarda katkısı olan teknik adamlar, Caner Doğançay, Selin Etker ve Dudu Korkmaz Dirik'e çalışmalarında başarılar diledi.

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