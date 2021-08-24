Manisa Büyükşehir'in Gençlerinden Farklı Galibiyet: 82-57
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Manisa Büyükşehir'in Gençlerinden Farklı Galibiyet: 82-57

Manisa Büyükşehir'in Gençlerinden Farklı Galibiyet: 82-57
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Salihli Kapalı Spor Salonu'nda Cesur Yıldızlar Basketbol Takımı ile karşılaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Salihli Kapalı Spor Salonu'nda Cesur Yıldızlar Basketbol Takımı ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızları baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 82-57 gibi farklı bir skorla kazandı. Yaz Liginde galibiyetlerine devam eden yeşil-beyazlı ekip, rakiplerine de gözdağı verdi.

Kaynak: Habermetre

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Manisa Büyükşehir'in Gençlerinden Farklı Galibiyet: 82-57 - Haberler
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