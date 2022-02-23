Manisa Büyükşehir'in Çevreci Yatırımları Hız Kesmiyor

Bu kapsamda daha önce Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Gördes, Demirci, Selendi, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerinde uygulamaya alınan katı atık transfer istasyonlarına ilave olarak Yunusemre ilçesinde de katı atık transfer istasyonu yapımına başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, yeni yapılan tesisin çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa'da yaşanan düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan katı atık sorununun çözümü ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya kazandırılan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atık bertaraf çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçelerde hizmete giren Katı Atık Transfer istasyonları aracılığıyla, ilçe sınırlarından toplanan katı atıklar trafik yükünü, sefer sayılarını ve maliyeti azaltabilmek amacıyla ilçe belediyesine ait araçlarla, bunker aracılığı ile semi treylerlere nakledilerek Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getiriliyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde yeni katı atık transfer istasyonunun yapımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

9'uncu Katı Atık Transfer İstasyonu Yapılıyor

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, "Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 8 ilçemizde yapmış olduğumuz transfer istasyonlarımıza ilaveten Yunusemre ilçesinde bir transfer istasyonunun yapımına başladık. Bu transfer istasyonumuz Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine hizmet verecektir. Mevcut trafik yükünü azaltmak, daha güvenli bir taşıma hizmeti sunmak, karbon salınımını azaltmak için buradaki transfer istasyonumuzu hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

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