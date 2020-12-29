Manisa Büyükşehir'in beton yol imalatları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir-Salihli güzergahında 25 mahalleyi birbirine bağlayan beton yol imalatları hız kesmeden devam ediyor. 35 kilometreden oluşan yol ağının 21 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte beton yol çalışmalarını inceledi. İncelemelere, bölgedeki vatandaşlar da eşlik etti.

Uzun ömürlü ve yerli üretim

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için İzmir-Denizli karayoluna alternatif olarak kullanılacak; Alaşehir ve Salihli'yi birbirine bağlayacak olan yolda beton yol uygulamasının gerçekleştiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Çalışmalarımızın son 14 kilometrelik kısmına devam ediyoruz. 21 kilometrelik imalatlarımız, tamamlandı. Bu bölgedeki tarım arazilerinin yoğunluğu ile biliniyor. Artık üreticilerimiz, yolların toz toprak olması sebebiyle bir endişe taşımayacaklar. Ayrıca 25 mahalle de bu yolla birbirine bağlanacak. Birçok açıdan kamunun yararına bir çalışma oldu. Beton yol imalatının yerli üretim olması ve uzun ömürlü olması da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından değerini göz ardı etmemek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi ekiplerimiz, çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

İncelemeler sırasında Büyükşehir heyetine eşlik eden vatandaşlar, tarım arazilerine giden yolların toz topraktan kurtarıldığı için Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı