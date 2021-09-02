Manisa Büyükşehir Hem Yeniliyor Hem Bakım Yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'ne hem yeni bir Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yaptı hem de mevcut hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. 17 ilçenin tamamında sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması adına yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın faydalanacağı yeni bir göletin yapım çalışmalarını tamamlarken aynı zamanda da mahallede bulunan mevcut gölette temizlik ve bakım çalışması yaparak üreticilerin hizmetine sundu.

Büyükşehir Üreticilerin Yanında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biliyoruz ki besi hayvanları su ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa, bir takım sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bunun sonucunda ise et ve süt üretiminde kayıplar yaşanıyor. Biz de bu kayıpları önlemek, üreticilerimize destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler