MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI
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MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kırsal Seyitli Mahallesi'nde 6.5 milyon TL'lik Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımını hayata geçirdi.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kırsal Seyitli Mahallesi'nde 6.5 milyon TL'lik Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımını hayata geçirdi. 13 dönüm arazi üzerinde 1 megavat gücünde bir güneş enerji santrali kuran büyükşehir, yıllık 1.5 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Amacımız güneşli gün sayısının fazla olduğu ilimizde hem elektrik giderlerimizi azaltmak hem de doğal çevreyi korumak" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi kırsal Seyitli Mahallesi'ndeki 13 dönüm arazi üzerinde 6.5 milyon TL'lik Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı yaptı. 1 megavat gücünde bir güneş enerji santrali kuran büyükşehir, yıllık 1.5 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, incelediği projeye ilişkin açıklama yaptı. Aslay, "Manisa ilimizde vatandaşlarımıza içme suyu temininin neredeyse tamamını sondajlarla yer altından sağlamaktayız. Ayrıca, atık ve içme suyu arıtma tesislerimizde yüksek miktarlarda enerji sarfiyatımız bulunmaktadır. Bu nedenlerden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedefler doğrultusunda genel müdürlüğümüzün enerji giderlerini azaltmak ve yerli, milli, yenilenebilir enerji kaynaklarını bünyemizde kullanmak için projeler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

GES yatırımı ile elektrik giderlerini azaltarak çevreyi korumayı amaçladıklarını kaydeden Aslay, "Bu doğrultuda Manisa merkez atık su arıtma tesisimizin ardından Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesi'nde de yaklaşık 1 megavat gücünde bir güneş enerji santrali kurulumuna başladık. Burada 6.5 milyon TL'lik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Amacımız güneşli gün sayısının fazla olduğu ilimizde hem elektrik giderlerimizi azaltmak hem de doğal çevreyi korumak. 13 dönüm arazi üzerine kurduğumuz tesisimize toplam 2 bin 512 panel yerleştirildi. Yıllık 1.5 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlayarak, bu bedeli ilimize yatırım olarak aktaracağız. Yapılan bu çevreci yatırımın Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI
MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI
MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI
MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN SEYİTLİ'YE 6.5 MİLYON LİRALIK GES YATIRIMI - Haberler
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