Manisa Büyükşehir'den seçim heyecanı yaşayan muhtarlara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir'den seçim heyecanı yaşayan muhtarlara ziyaret

Manisa Büyükşehir'den seçim heyecanı yaşayan muhtarlara ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 Haziran'da seçim heyecanı yaşayan Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu ve Yeniköy ile Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mahallelerinin muhtarlarına seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve daire başkanlığı personeliyle birlikte 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Fahri Sağır ve Yeniköy Mahallesi Muhtarı Levent Bolut ile Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi Muhtarı Ömer Batıt'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve hediye takdiminde bulunan Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her anlamda ve imkanlar ölçüsünde muhtarların yanında olduklarını söyledi. Seçilerek görevlerine başlayan muhtarlar da ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir heyetine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Salyayla mücadelede yeni çözüm bugün başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Yiğit Şardan Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir'den seçim heyecanı yaşayan muhtarlara ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:24:58. #1.15#

title