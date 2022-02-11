Manisa Büyükşehir'den Salihli'ye ziyaret

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - MABEM, ÇKSM, gasilhane ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Salihli'de gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları ve ilçelerde bulunan hizmet birimlerini yerinde incelemeye devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bu kapsamda Salihli'ye ziyarette bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri esnasında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Daire Başkanı Gökhan Aslan, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı eşlik etti. İlk olarak Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, görevli personeller ile bir araya geldi. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'de hizmet veren eğitim birimleri MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli öğretmenler ile bir araya geldi. Hizmet birimlerini ziyaretlerini gasilhane binası ile sonlandıran Yıldırım, tüm personele Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Başkan Kayda ile Bir Araya Geldiler

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Daire Başkanları Özcan, Aslan ve Duman ile Şube Müdürü Abalı ile birlikte Salihli'de son olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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