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Manisa Büyükşehir'den Öğrencilere Anlamlı Destek

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Manisa Büyükşehir'den Öğrencilere Anlamlı Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Dualar-Sayalar İlkokulu ve Kırkağaç ilçesi Demirtaş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere bot, spor ayakkabı ve okul seti hediye etti.

MANİSA (Bültenler) - Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Dualar-Sayalar İlkokulu ve Kırkağaç ilçesi Demirtaş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri hediyeleriyle sevindirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ilgili okulları ziyaret eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, öğrencilere bot, spor ayakkabı, okul seti ve Atatürk resminin baskılı olduğu tişörtleri teslim etti. Daire başkanlığı yetkilileri, okul müdürleri ve öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, "Soğuk kış günlerinde çocuklarımızın ayakları üşümesin diye, eğitimlerini daha verimli alsınlar diye bu hediyeleri başkan amcalarının talimatıyla öğrencilerimize ulaştırıyoruz" dedi. Başkan Ergün'ün hediyelerini teslim alan Kırkağaç ilçesi Dualar İlkokulu Müdürü Ergün Yavuz ve Kırkağaç ilçesi Demirtaş İlkokulu Müdürü Ahmet İpek de teşekkürlerini iletti.

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