Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım
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Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım

Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım
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İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve yabancı ot ilaçlama çalışmaları gibi çok sayıda çalışmayı hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve yabancı ot ilaçlama çalışmaları gibi çok sayıda çalışmayı hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

İl genelinde peyzaj alanlarının bakımı, yeşillendirilmesi, ağaçlandırma ve bitki bakımı gibi çalışmaları kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım onarım ve çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi. Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde kendi bünyesindeki serada yetiştirdiği çiçek ve bitkileri il mezarlıklara dikimini yaparak, mezarlıkları Kurban Bayramına hazırlıyor. Vatandaşların yapacağı kabir ziyaretleri öncesinde çalışmalarına hız verdiklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Kurban Bayramı öncesi çalışmalarımızı hız verdik. Geçtiğimiz bayramda pandeminden dolayı kabir ziyaretinin yapılamaması göz önünde bulundurularak bu bayrama daha özenli hazırlandık. 2014 olan mezarlık sayımızın büyük çoğunluğunun ilaçlaması ot temizliği tamamlandı. Bayrama kadar kalan mezarlıkların temizliklerini ve bakımlarını bitirmeyi hedefliyoruz. Personelimizin özverisiyle hemşerilerimizin ebediyete intikal eden yakınlarını görsel açıdan güzel bir ortamda ziyaret edebilmeleri için adeta seferber olduk. Çalışmalarımızı programlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hassasiyetle ilimiz genelindeki tüm mezarlıkları Kurban Bayramı'nda ziyarete hazır hale getireceğiz" dedi.

Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım
Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım
Büyükşehirden Mezarlıklara Bayram Öncesi Bakım

Kaynak: Habermetre

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