Manisa Büyükşehir'den Kula'ya Değer Katacak Proje

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile birlikte Kula ilçesine ziyarette bulunarak yapılacak yatırımları yerinde inceledi. Öztozlu ve Açıkdil'e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk eşlik etti.

İlk ziyaret Kula Belediye Başkanı'na

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kula ilçe ziyaretinde ilk olarak Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Kula Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Jeopark Ziyaretçi Merkezi Projesi Yerinde İncelendi

Kula ilçe ziyaretinde, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a yapılan makam ziyareti sonrasında, Hüseyin Tosun, Ali Öztozlu, Azmi Açıkdil, Kurtuluş Kuruçay ve Uğur Topkaya daha sonra birlikte Kula Jeopark alanında yapılacak olan proje alanında incelemede bulundular. Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı'na hizmet etmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula- Salihli Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin yapılacağı yerde inceleme yapıldı. 1500 metrekare alanda ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim alanları, otobüs ve araç park alanları yer alacak. Projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini devam ettiriyor. Kula Belediyesi'nin 5'i 1 yerde diye çıkmış olduğumuz turizm odaklı hizmetlerinde 5'i 1 yerde projesinin doğa turizmi ayağında Jeopark bizim için önemli bir yer. Yer bilimleri açısından da Açıkhava dersliği halinde olan bir yer. Dolayısıyla buraya her sene üniversite öğrencileri, hocaları, bilim adamları yüzlerce akademisyen her sene ziyaret ediyor. Kula turizmi de jeoparkla birlikte her geçen değişiyor, yükseliyor, yükselmeye de devam edecek. Bu bağlamda 2020 yılı kalkınma ajansıyla birlikte mali destekler programında turizm altyapısı için mali destekler programı adı altında ajansa Jeopark belediyeler birliği olarak müracaat etmiştik. Projemizde 1 milyon 400 bin lira destek almaya hak kazandı. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de gayretleriyle birlikte şu an ihalesine çıkıldı. Yaklaşık 3 buçuk milyonluk bir ihale. Projenin içinde Jeopark ziyaretçi merkezi var. Ziyaretçi merkezi tamamlandığında UNESCO Global Jeopark ağı noktasında Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark ziyaretçi merkezi olma özelliğini kazanacak. Bunun içinde de jeoparka ziyarete gelenlerin sosyal ve kültürel manada oyalanabilecekleri, bilgi alabilecekleri derslikler, tanıtım odaları, çocuklar için oyun odaları, kafeler, otoparklar, kadınların ürünlerini veya hediyelik eşya satabilecekleri alanlar dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi, bilim adamlarını, öğrencileri, hocaları ve gezi amacıyla gelen tüm ziyaretçilerimize hizmet verecek. Bu ziyaretçi merkezi oluştuğunda Kula'da turizme biraz daha katkı sağlayacak. Yerelde hareketliliği sağlayacak. Bunun yanında üretilen yerel ürünler satışa sunulacak. İstihdamı geliştirecek, göçü belki önleyecek. Burayı Türkiye'de biraz daha önemli bir merkez haline getirecek. Dünyada önemli bir merkez haline getirecek. Ziyaretçi merkezi de geçmişten günümüze olan bizim 4 bin civarlarında devraldığımız şimdilerde 10-11 binleri bulan ziyaretçi sayımızı inşallah milyonlara doğru taşıyacak. Bu projede emeği geçen kalkınma ajansından başlayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, Jeopark Belediyeler Birliği içinde yer alan Salihli Belediyemize ve belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin bittiği günlerde hep beraber açılış kurdelesini kesmek ve hizmete açmak bizlere nasip olur. Kulamıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Şu an Jeopark sınırları içinde bulunuyoruz. Kula Jeoparkı'nın iki önemli noktasından biri. Kula Divlit Yanardağı'nın bulunduğu volkan konisinin önündeyiz. Bir diğeri de Sandal volkan konisi. Bu bölgeye yapılacak olan ziyaretçi merkezinin yer teslimi için buradayız. Ziyaretçi merkezi Kula-Salihli Jeoparkı'na çok büyük bir değer katmasının yanında UNESCO nezdinde de önem kazanacaktır. Çünkü birçok jeoparkın bu tür ziyaretçi merkezleri var. Burada hem tanıtım hem ufak çaplı bir müze, seminer salonları, kafeteryası, hediyelik eşya mağazalarının olduğu bir projemiz olacak. Hem UNESCO hem Kula-Salihli Jeoparkı'na çok büyük değer katacaktır. Yakın zamanda başlanarak kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor" dedi.

