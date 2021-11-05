Manisa Büyükşehir'den kamyoncular kooperatifi ziyareti

MANİSA (Bültenler) - Kooperatif Başkanı Mustafa Şahintepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Yıldırım, kamyon garajında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte S.S. Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Mustafa Şahintepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Büyükşehir heyetini karşıladığı ziyarette Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç da yer aldı. Kooperatif Başkanı Mustafa Şahintepe'den çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediyesi heyeti, kamyon garajında incelemelerde bulunarak ziyareti noktaladı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet