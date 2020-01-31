Manisa Büyükşehir'den depremzedelere 2 milyon 399 bin lira destek

31.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:48

Manisa'da merkez üssü Akhisar ve Kırkağaç olan art arda yaşanan depremler dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan afet etkisi belirleme çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı'da 371 hafif hasarlı, 184 ağır hasarlı yapıya toplamda 2 milyon 399 bin 500 TL tutarında nakdi yardım gerçekleştirdi.



22 Ocak tarihinde merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan depremde hafif ve ağır hasar gören yapıların sahiplerine nakdi yardımlarını 31 Ocak Cuma günü itibariyle yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan afet etkisi ön hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hasarlı yapılar Manisa Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Bunun akabinde hafif hasarlı yapılara yapı başına 2 bin 500 TL; ağır hasarlı yapılara da yapı başına 8 bin TL olmak üzere, toplam 2 milyon 399 bin 500 TL'lik nakdi yardım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ziraat Bankası'na aktarıldı.



Yaşanan depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yüreklere su serptiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yaşanan depremde evleri hasar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremin meydana geldiği andan itibaren tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanında olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyemiz hasar tespit çalışmalarını bizzat yerinde yaptık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan afet etkisi belirleme çalışmalarının ardından Akhisar'da 208 adet hafif hasarlı, 95 adet ağır hasarlı; Saruhanlı'da 2 adet hafif hasarlı ve Kırkağaç'ta 161 adet hafif hasarlı, 89 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi. Bu yapıların sahiplerine hafif hasarlı yapı başına 2 bin 500 TL, ağır hasarlı yapı başına 8 bin TL olmak üzere, toplam 2 milyon 399 bin 500 TL'lik nakdi yardımı 31 Ocak itibariyle yapmış bulunuyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Yüce Allah beterinden korusun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA