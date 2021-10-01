Manisa Büyükşehir'den Denizli'ye Kültür Ziyareti - Haberler
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Manisa Büyükşehir'den Denizli'ye Kültür Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Manisa Büyükşehir'den Denizli'ye Kültür Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

DENİZLİ (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü çalışmalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde kurulan konservatuvarın önemli hizmetler verdiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Teknik Sorumlusu Bilgi Varol ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Hakan Eyiden ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü çalışmaları da incelendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları da iletildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kurulduğunu ve önemli hizmetler verdiğini belirten Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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