Manisa Büyükşehir'den Balıkesir'e ziyaret

24.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:59

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, günün anısına hediyeleşme de yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Genel Sekreter Yalçınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay tarafından ağırlandı. Belediyecilik hizmetleri ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyaret, hediyeleşme ile son buldu. Daha sonra Yalçınkaya ve Öztozlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan ile bir araya geldi. Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Ahmet Şahan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Emekli Tuğgeneral Hamdi Ergün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük de yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, nazik ziyareti nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler