Manisa Büyükşehir'den Ailelere ve Çocuklara Önemli Uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda sulama kanallarında çocukların yüzmeye çalıştığının görüldüğünü belirterek, ailelere ve çocuklara sulama kanallarında yüzmenin tehlikesine dikkat çekti. Üzücü olayların yaşanmaması için mahalle muhtarlarına da çağrıda bulunan büyükşehir, konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yazılı açıklama yaparak, sulama kanallarına yüzmek için giren çocuklara uyarılarda bulundu. Sulama kanallarında üzücü olayların yaşanmaması için çocukların buralara yaklaşmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte mahalle aralarından geçen sulama kanallarında çocuklarımızın yüzdüğü bilgileri tarafımıza ulaşmaktadır. DSİ'ye ait sulama kanallarına serinlemek için giren çocuklarımız, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Başta aileler olmak üzere çocuklarımız ve mahalle muhtarlarımızın konuya duyarlı yaklaşması çağrısı yapıyor, üzücü olayların yaşanmaması adına sulama kanallarına çocukların girmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguluyoruz" - MANİSA