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Futbol, Manisa, Spor

Manisa Büyükşehir'den 310 bin liralık destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2. Amatör Küme'de mücadele veren 62 takıma 5 biner lira olmak üzere, toplam 310 bin liralık maddi destekte bulundu.

11.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:26
Manisa Büyükşehir'den 310 bin liralık destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2. Amatör Küme'de mücadele veren 62 takıma 5 biner lira olmak üzere, toplam 310 bin liralık maddi destekte bulundu.


Sezon başında Bölgesel Amatör Lig,Süper Amatör ve 1. Amatör Kümede mücadele eden 62 takıma toplamda 387 bin 500 liralık maddi yardımda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez 2. Amatör Küme'de mücadele eden 62 takıma 5 biner lira maddi destekte bulundu. MASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle maddi yardımlar temsili olarak kulüp başkanlarına teslim edildi. Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, BESOT A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yur, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cihad Taysi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten,Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, 2. Amatör Kümede mücadele eden kulüplerin başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Manisa ASKF Başkanı Erol Timur yaptı. Timur, amatör spor kulüplerine verdiği destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, "Görevimizi icra ederken bizlere maddi ve manevi katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa'da amatör sporun tüm branşlarının ilerlemesi destek vermektedirler. Yine bugün 62 kulübümüze nakdi yardımda bulunarak tekrar desteklerini göstermişlerdir. Kendilerine şahsım ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve 2. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüze de play-off yolunda başarılar dileriz" dedi.


Timur'un ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü bir konuşma yaptı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetciğimizi rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Güzgülü, "Ne yazık ki, ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 27 Şubat Regaip Kandili gecesi, ülkece hepimizi yasa boğan hadiseler yaşadık. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 evladımız şehit oldu. Yüreklerimize kor düşüren bu alçakça saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.Bu alçakça saldırının ardından ülkemize sallanan parmağın kırılması için devletimiz ve ordumuz, Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Kısa sürede oldukça etkili olduğumuz bu harekatta, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu dosta ve düşmana en iyi şekilde gösterdik ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Günübirlik siyasi çekişmelerden ve polemiklerden uzak durarak, her zamankinden daha çok ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir ve beraber olmamız gerektiğine inanıyoruz"dedi.


62 takıma 5 Bin TL destek


Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da amatör spor kulüplerinin ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Güzgülü, "Sezon başında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren 3 takımımıza 12 bin 500'er; Süper Amatör'de mücadele eden 13 takımımıza 10 biner ve 1. Amatör Küme'de mücadele eden 46 takımımıza 5 biner lira olmak üzere toplam 387 bin 500 liralık yardımı kulüplerimize sağlamıştık. 2. Amatör'de mücadele eden kulüplerimize yardım yapmak için sezon açılışını bekledik. Futbol takımlarımız 3 hafta önce başlayan ligde büyük emek veriyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerimize katkımız olsun ve daha çok gencimiz spor yapabilsin düşüncesiyle bu kümede mücadele veren 62 takıma 5 biner lira olmak üzere, toplam 310 bin liralık maddi destek sağlamış olacağız. Çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da kulüplerimizin ve gençlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. Sağladığımız bu desteğin başarı ve zaferlere, Manisa ve Türk futboluna başarılı gençler kazandırılmasına vesile olmasını diliyoruz. Güle güle kullanın" ifadelerinde bulundu.


Manisa sporuna büyük hizmetler veren ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden futbol adamı İsmail Bedel'i rahmet ve minnetle anarak konuşmasına son veren Güzgülü, "Burada bir parantez açmak istiyorum. Manisa'da amatör spora ve dolayısıyla gençlerimize büyük önem veren değerli futbol adamı İsmail Bedel'i Aralık ayında kaybettik. Huzurlarınızda bu değerli ismi saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Şubat ayında başlayan 2. Amatör küme sezonuna İsmail Bedel Sezonu adının verilmesinden dolayı da Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun değerli yönetimine teşekkür ediyoruz.Sözlerime son verirken, bir kez daha aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu duygularla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun değerli Başkanı Sayın Erol Timur ve kıymetli yönetimine ve bugün bu güzel ortamda bizlerle bir arada olan kulüp başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma, sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından Başkan Vekili Güzgülü, spor kulübü yöneticilerine temsili çekleri verdi. Daha sonra ise sahneye davet edilen kulüp başkanları ve yöneticileri sağlanan destek nedeniyle teşekkür ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teslim edilmek üzere, takımlarının formalarını Başkan Vekili Güzgülü'ye takdim etti. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan da, kulüp başkanlarına Manisa FK'nın armasını taşıyan saat ve çeşitli hediyeler takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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