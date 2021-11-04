Manisa Büyükşehir'de KADES ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Görüşüldü

MANİSA (Bültenler) - Ziyarette kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018 yılında kullanıma sunulan ( Kades ) Kadın Acil Destek Uygulaması projesi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda işbirliği içerisinde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Didem Sancaktar, Polis Memurları Mahmut Şevket Solak ve Ahmet Karasüleymanlıoğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da hazır bulundu. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunun görüşüldüğü toplantıda KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılında kullanıma sunulan Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının şu ana kadar 2 milyon 707 bin 560 kez indirildiğini belirttiler. Öztozlu ve Topkaya'ya uygulamanın esaslarını da aktaran Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden KADES uygulamasını indirebileceklerini ve acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112-155-156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin yönlendirilmesini sağlayabileceklerini dile getirdiler. 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen KADES uygulamasının kullanımının oldukça basit olduğunu belirten ekipler, tüm kadınları bu uygulamayı cep telefonlarına indirmeye davet ettiler. Toplantıda 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar da görüşüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, kadına karşı şiddetle mücadele noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak çalışmalara destek olacaklarını ifade etti.

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