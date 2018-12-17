Manisa Büyükşehir Belediyespor Üzgün Bitirdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk devreyi üzgün kapattı. Bu sezon 3'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, 2'nci sıradan 4'üncü basamağa geriledi.

Zirve yarışında son hafta darbesi yiyen Ege ekibinde teknik direktör Levent Devrim, "İlk yarıyı 3 puanla bitirmek isterdik. Zorlu bir deplasmana çıkacağımızı biliyorduk. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp yeni yılda da şampiyonluk yarışının içinde olmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı. - Manisa

Kaynak: DHA