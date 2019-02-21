Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Gençleri 4'te 2 Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15,16,17 ve 19 futbol takımları hafta sonunda Bergama Belediyespor'la kozlarını paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15, 16,17 ve 19 futbol takımları, Bergama Belediyespor karşısında haftayı 4'te 2 yaparak kapattı. Cumartesi günü oynanan günün ilk maçında iki takımın U-15 futbol takımları karşı karşıya geldi. Bergama Belediyesi Akademi Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, 5-1 kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Bu maçın ardından oynanan U-16 maçını ise ev sahibi takım 3-1 kazandı.

U-17 ve U-19 Futbol Takımları Pazar Günü Kozlarını Paylaştılar

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-17 ve U-19 futbol takımları ise Bergama Belediyespor'la, Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bergama Belediyespor'un U-17 futbol takımları 1-1 berabere kaldı. Günün ikinci karşılaşmasında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 futbol takımı, Bergama Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri Bergama Belediyespor'la oynadığı 4 maçta ağlara 9 bıraktı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kaynak: Bültenler