Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Antalya Belek Kampı Başladı

Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan, Antalya Belek kampında takımı yalnız bırakmazken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar yarın yapılacak olan çift antrenmanla devam edecek.

Bu arada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı yeni transfer Salih Zafer Kurşunlu, Antalya Belek kampında takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaynak: Bültenler