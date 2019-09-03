Manisa Büyükşehir Belediyespor potada hız kesmiyor

03.09.2019 16:27

23,5 yaş ortalamasıyla yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde genç kadrosuyla mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamlarında hazırlıklar bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.

Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda kondisyon çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı öğleden sonra ise Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı bireysel antrenman ile günü tamamladı.

Kaynak: Bültenler