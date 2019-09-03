Manisa Büyükşehir Belediyespor potada hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor potada hız kesmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde yoğun bir tempoda sürdürüyor.

03.09.2019 16:27
Manisa Büyükşehir Belediyespor potada hız kesmiyor

23,5 yaş ortalamasıyla yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde genç kadrosuyla mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamlarında hazırlıklar bugün yapılan çift antrenmanla sürdü.

Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanda kondisyon çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı öğleden sonra ise Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı bireysel antrenman ile günü tamamladı.

Kaynak: Bültenler
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