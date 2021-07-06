Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşını Tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşını Tanıttı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşını Tanıttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla, gençleri sporla buluşturmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni bir branşı daha ekledi.

Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla, gençleri sporla buluşturmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni bir branşı daha ekledi.

Sporun daha çok yayılmasına ve gençleri spora daha çok çekmek için çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesine karate branşını da ekledi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleşen karate branşının tanıtımında Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ve Haşim Elmalı da yer aldı. Tanıtımda karate branşı sporcuları ve antrenör Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Manisa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti. Karate sporcusu Kevser Koparan ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine kendilerini kabul ettikleri için mutlu olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine bir branşı daha eklediklerini belirterek, "Manisa'da faaliyet gösteren karate branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine dahil ederek, sporcu ordumuzu biraz daha genişleterek, büyüttük. Daha çok sporcuya hizmet etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde başarının geleceğine inandığımız bir branş" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşını Tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:27:26. #1.16#

title