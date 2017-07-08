Manisa Büyükşehir Belediyespor Kampa Giriyor

SPOR Toto 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 10 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.



İlk kamp dönemini 25 Temmuz'da tamamlayacak olan yeşil beyazlılar, ardından 28 Temmuz'da yine Afyonkarahisar'da kampa gidecek. Kamp döneminden sonra 11 Ağustos'ta Manisa'ya dönecek ekip, 14 Ağustos'ta antrenmanlara Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yeniden başlayacak. - Manisa