Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak

İlk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 6 Ağustos tarihindeBursaspor, 9 Ağustos tarihinde ise Fethiyespor ile karşılaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 8 Ağustos tarihinde oynayacağı hazırlık maçındaki rakibi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Bültenler