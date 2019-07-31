Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyonkarahisar kampında oynayacağı 4 hazırlık maçından 3'ü kesinlik kazandı.

31.07.2019 15:59
Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak

İlk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 6 Ağustos tarihindeBursaspor, 9 Ağustos tarihinde ise Fethiyespor ile karşılaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 8 Ağustos tarihinde oynayacağı hazırlık maçındaki rakibi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Bültenler
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