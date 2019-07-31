Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyonkarahisar kampında oynayacağı 4 hazırlık maçından 3'ü kesinlik kazandı.
İlk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 6 Ağustos tarihindeBursaspor, 9 Ağustos tarihinde ise Fethiyespor ile karşılaşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 8 Ağustos tarihinde oynayacağı hazırlık maçındaki rakibi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika Güncel Haberleri