Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlık Maçlarında Kaybetmiyor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 34. dakikada Göksu'nun ayağından bulduğu gole temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor,51. dakikada Tayyib Kanarya'nın müthiş kafa golüyle ile cevap verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlık maçları serisi Afyon'da devam ediyor. Afyon kampında bu akşam 5. hazırlık maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor 34. dakikada Göksu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibi karşısında istediği tempoyu tutturamayan ancak ikinci yarıda toparlanan temsilcimiz, 51. dakikada Tayyib Kanarya'nın müthiş kafa golüyle beraberlik golünü buldu. Maça etkili başlayan taraf Bodrum Belediyesi Bodrumspor oldu.

2. dakikada Emir'in kaptırdığı topla Manisa Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Şaban'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

5. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor yine tehlikeli geldi. Bu dakikada İzzet'in sağ kanattan yaptığı ortaya Şaban kafayla vurdu. Top auta çıktı.

16. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ilk tehlikeli atağı geldi. Umut Kaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Fırat, topu güçlükle kontrol etti.

34. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golü geldi. Hüseyin Kal'ın kullandığı korner atışında Şaban kafayla topu indirdi. Topa son dokunan isim olan Göksu takımını 1-0 öne geçirdi.

51. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un beraberlik golü geldi. Oğuzhan'ın sol kanada uzun pasında Çağrı topla buluştu. Çağrı'nın ortasında Tayyib Kanarya müthiş kafa vuruşuyla topu rakip ağlara bıraktı.