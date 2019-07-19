Manisa Büyükşehir Belediyespor günü tek antrenmanla geçirdi
Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugünü tek antrenmanla geçirdi.
Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktiksel oyun çalışması yapılırken, antrenman stretching ile sona erdi.
Kaynak: Bültenler
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