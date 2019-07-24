Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüksek tempo devam ediyor

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar'da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugünü de çift antrenmanla geçirdi.

Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışqmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler