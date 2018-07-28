Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Teknik Direktör Levent Devrim, teknik heyet ve futbolcular Cihan Avcu'nun 25. yaşını kutlayarak tebrik ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyon kampında yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenman sonrasında kamp yapılan otelde yenen akşam yemeğinde Cihan Avcu'ya sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Levent Devrim, teknik heyet ve futbolcular Cihan Avcu'nun 25. yaşını kutlayarak tebrik ettiler. Cihan Avcu'ya doğum günü pastasından ilk dilimi Kürşat Aydın ikram etti.