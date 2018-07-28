Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tam Gaz

Kürşat Aydın salonda ve havuzda kuvvet çalışması yaparken, Cihan Avcu ise fizyoterapist Mehmet Yıldız yönetiminde koşu ve koordinasyon çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktörü Levent Devrim yönetiminde günde çift antrenmanla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil beyazlı temsilcimizin antrenmanı ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından topla dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda serbest oyun ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman stretching ile sona erdi.

KÜRŞAT AYDIN KUVVET ÇALIŞMASI YAPTI

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un akşam yapılan antrenmanında yer almayan Kürşat Aydın'a özel antrenman programı verildi. Kürşat Aydın takımın kamp yaptığı otelin fitness salonunda ve havuzunda kuvvet çalışması yaptı. Cihan Avcu ise fizyoterapist Mehmet Yıldız gözetiminde koşu ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.