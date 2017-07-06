Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ece Eve Döndü

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, İdmanocağı'ndan eski oyuncusu Ece Tunca'yı renklerine bağladı.



Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşme imzayan Ece Tunca, 2 sene formasını giydiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ece, başarıya yürekten inandığını ve bu inanç doğrultusunda elinden gelen tüm katkıyı sağlayacağını söyledi.



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