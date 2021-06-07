Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bugüne kadar 13 branşta faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyespor, yeni oluşturulan eskrim branşıyla birlikte artık 14 branşta mücadele edecek.

20 sporcu ile birlikte Büyükşehir Belediyespor bünyesine katılan antrenörümüz İpek İrem Ülkü, Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına yarışmalarakatılacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sporun tabana yayılması amacıyla 13 branşta faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz, eskrim branşını bünyesine ekleyerek, faaliyet gösterdiği branş sayısını 14'e yükseltti. Antrenör İpek İrem Ülkü ve 20 sporcu, eskrim branşında Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına müsabakalara katılacak. "Sporun tabana yayılması noktasında bir branşın daha Büyükşehir Belediyespor bünyesine eklendiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Eskrim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yer almalarını istediğimizde hocalarımız ve sporcularımız kabul etti. Böylelikle Belediyespor bünyesindeki branşlar içerisine eskrim branşını da eklemiş olduk. Hocamızın daha önceki çalışmalarıyla şekillenen bir takım vardı. Bu takım Belediyespor ve Manisa adına yarışmalara katılacağı için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde de gidecekleri müsabakalarda çalışmalarını taçlandıracaklar. İnşallah oradan da başarılı bir şekilde döneriz" dedi.

11 Sporcu İle Türkiye Şampiyonası'na Katılacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini ileten Antrenörümüz İpek İrem Ülkü ise, "20 sporcumuz ile beraber Büyükşehir Belediyespor adına yarışmalara katılacağız. Önümüzdeki hafta Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonamız var. Şampiyonaya 11 sporcumuz ile katılacağız. Kulübümüzü temsilen katıldığımız ilk turnuva olacak. Bu turnuvada da madalyalarla şehrimize dönerek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine 'Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:48:33. #1.13#

title