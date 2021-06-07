Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine bir yeni branşı daha ekledi

Bugüne kadar 13 branşta faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyespor, yeni oluşturulan eskrim branşıyla birlikte artık 14 branşta mücadele edecek.

20 sporcu ile birlikte Büyükşehir Belediyespor bünyesine katılan antrenörümüz İpek İrem Ülkü, Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına yarışmalarakatılacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sporun tabana yayılması amacıyla 13 branşta faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz, eskrim branşını bünyesine ekleyerek, faaliyet gösterdiği branş sayısını 14'e yükseltti. Antrenör İpek İrem Ülkü ve 20 sporcu, eskrim branşında Büyükşehir Belediyespor ve Manisa adına müsabakalara katılacak. "Sporun tabana yayılması noktasında bir branşın daha Büyükşehir Belediyespor bünyesine eklendiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Eskrim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yer almalarını istediğimizde hocalarımız ve sporcularımız kabul etti. Böylelikle Belediyespor bünyesindeki branşlar içerisine eskrim branşını da eklemiş olduk. Hocamızın daha önceki çalışmalarıyla şekillenen bir takım vardı. Bu takım Belediyespor ve Manisa adına yarışmalara katılacağı için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde de gidecekleri müsabakalarda çalışmalarını taçlandıracaklar. İnşallah oradan da başarılı bir şekilde döneriz" dedi.

11 Sporcu İle Türkiye Şampiyonası'na Katılacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini ileten Antrenörümüz İpek İrem Ülkü ise, "20 sporcumuz ile beraber Büyükşehir Belediyespor adına yarışmalara katılacağız. Önümüzdeki hafta Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonamız var. Şampiyonaya 11 sporcumuz ile katılacağız. Kulübümüzü temsilen katıldığımız ilk turnuva olacak. Bu turnuvada da madalyalarla şehrimize dönerek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler