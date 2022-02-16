Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Antalya Deplasmanına Hazırlanıyor

ANTALYA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 20'nci hafta maçında deplasmanda HDI Sigorta Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda hücum ve savunma setleri üzerinde duruldu. Yeni evi Tarık Almış'ta Finalspor maçı galibiyetinin moraliyle hazırlıklarını sürdüren Manisa'nın Dev Adamlarının hırslı yapısı da parkeye yansıdı. Manisa'nın yeşil-beyazlı temsilcisi, rakibi ile bu sezon iki kez karşı karşıya geldi ve iki maçtan da galip ayrılmayı başardı.

"Her maça aynı konsantrasyon ile hazırlanıyoruz"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturduk. Artık tüm takımlar için her maç final. Her maça aynı konsantrasyon ile hazırlanıyoruz. Biz zirveyi, rakibimiz ise play-off'u kovalıyor. Bu kritik maçtan da galibiyet ile ayrılıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

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