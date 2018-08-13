Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyon'da Kazanmaya Devam Ediyor

Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadele ile yeni sezon öncesinde umut veren temsilcimizde Teknik Direktör Levent Devrim her iki yarıda farklı bir kadro sahaya sürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlara Ankara Demirspor maçını da ekledi. Afyon kampında oynadığı hazırlık maçlarında Fatsa Belediyespor'u 2-0, Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup eden ve Yeni Altındağ Belediyespor'la ise golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4. hazırlık maçında bu akşam karşılaştığı Ankara Demirspor'u Tayyib Kanarya ve Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Rakip takımın tek golü ise İbrahim Sürgülü'den geldi. Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan geldi.