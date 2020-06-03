Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği sürüyor

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği sürüyor
03.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:59

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor.

Bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtarak destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elektrik Mühendisleri Odasına maske desteğinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara'yı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği maskeleri kendilerine teslim etti. Ziyarette, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan'a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, çevre yatırımları hakkında bilgi verdi.

Elektrik Mühendisleri Odasına Maske Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen hijyenik maskeler Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği'ne de teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliğini ziyaret etti. Heyet, Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan, İl Temsilcisi Yardımcıları Doruk Yavaş ve Mehmet Zafer Önceyiz, Teknik Görevli Uğurcan Cengiz tarafından karşılandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Biz de maske konusunda yanınızda olduğumuzu göstermek ve üyelerinize dağıtmanız için, sizlere maske getirdik. Bu maskeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz üretiyoruz. Satın almak yerine kendimiz, yapıyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Öztozlu, maskeleri EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan'a teslim etti.

İşbirliği mesajları verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çeşitli projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sene başında yaşanan depremler dolayısıyla İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birkaç proje üzerinde çalıştık. Sizlerden de fikir alışverişi noktasında olabilir, birlikte yapılabilecek projeler hakkında olabilir her türlü desteği bekliyoruz. Yenilikleri ve ilkleri seven bir belediyeyiz. İnşallah, sizlerle birlikte de ortak çalışmalar yapmak isteriz" diye konuştu. EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, maske desteği için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına...
Vali'nin çalışmalarla ilgili 'Utancımdan sokağa çıkamam' isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Adnan Menderes Oktay Kaldırım Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:59:50. #1.15#
title