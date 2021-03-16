Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı'da inceleme
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı'da inceleme

16.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:56
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı'da inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Saruhanlı ilçesini ziyaret eden Göktaş ilk olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik'i makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Daire Başkanı Göktaş, Özgedik ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçeye güzel bir görünüm katması için yapılan süs havuzlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eden Göktaş, mezarlıklarda da incelemelerde bulunarak, budama ihtiyaçlarının duyulup duyulmadığını inceleyerek gerekli budama çalışmalarının yapılması için ekipleri yönlendirdi. İncelemelerine devam eden Göktaş, İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan alanda peyzaj çalışmalarının güncellenmesi için çalışma başlattı. Saruhanlı ziyareti hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'nın güzelleşmesi hassasiyetinden yola çıkılarak 17 ilçede çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine yerinde incelemelerin yapıldığını ifade eden Göktaş, çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağını kaydetti. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı'da inceleme
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Saruhanlı'da inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:56:51. #1.14#
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