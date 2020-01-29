Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:40

Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ismini kullanarak kimsesiz çocuklar için yardım topladığını öne süren kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin, "Cengiz Ergün'ün Özel Kalem Müdürüyüm" diyerek kimsesiz çocuklar adına para toplamaya çalıştığı belirtildi.

Bu kişilere itibar edilmemesi istenirken, "Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün'ün hiçbir şekilde böyle bir yardım düzenlemesi söz konusu değildir. Esnafımız başta olmak üzere, hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tür art niyetli kimselere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." denildi.

Açıklamada, bu tür taleplerde bulunan şahısların emniyet güçlerine bildirilmesi de istendi.

Kaynak: AA