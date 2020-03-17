Manisa Büyükşehir Belediyesinden (Covid-19) Seferberliği
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Manisa, Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesinden (Covid-19) Seferberliği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı alınan önleyici tedbirlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
Manisa Büyükşehir Belediyesinden (Covid-19) Seferberliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekipleriyle birlikte 10 gün önceden başlayan önleyici tedbirleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, resmi kurumlardan camilere, katı atık tesislerinden park ve bahçelere kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon uygulamalarının periyodik olarak sürdüğünü vurguladı. Başkan Ergün, Manisalılara çağrıda bulunarak, Sağlık Bakanlığınca duyurulan temizlik önlemleri ve sokağa daha az çıkma gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen topyekun mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi de, çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 10 gündür sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Küresel çapta insanlığı tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında ülke olarak önemli bir mücadele verildiğini belirten Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, bu salgının baş gösterdiği ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldık. Başta Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız olmak üzere, tüm ekiplerimizle adeta seferberlik ilan ederek, mücadelemizi 17 ilçemize yaydık" dedi.

17 İlçede Dezenfeksiyon Uygulaması

Alınan önlemler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Ergün, "17 ilçemizde resmi kurumların tamamında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdik. Bunun yanında merkezdeki tüm camilerimizi dezenfekte ettik. Park ve bahçeler, çocuk oyun alanları, ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde otobüs durakları ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Gasilhanelerimizden itfaiye müfrezelerimize, çocuk merkezlerimizden kurs binalarımıza kadar tüm binalarımızı da yine aynı şekilde dezenfekte ettik. Katı atık bertaraf tesislerimizde de işçi önlemi ve dezenfeksiyon uygulamalarımızı yine sık sık gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı bir defaya mahsus yapmıyoruz. Sık sık devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Birimlerine Dezenfektanlar Konuşlandırıldı

Vatandaşların da çeşitli iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için uğradığı Büyükşehir Belediyesine bağlı binaların dezenfeksiyonu noktasında da konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyemize bağlı ilçe koordinatörlüklerimiz de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini yapmak için bulunmak zorunda olduğu hizmet binalarımıza dezenfektanlar konuşlandırdık. Bu bağlamda vatandaşlarımızı ödemeler noktasında online hizmetleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ancak buna imkanı olmayan ve binaya gitmek zorunda olan vatandaşlarımızın ve bu vatandaşlarımızla ilgilenecek olan personelimizin önleyici tedbirleri noktasında işi sıkı tutuyoruz" diye konuştu.

Ulaşımda da Dezenfeksiyon

Toplu ulaşım araçlarında da dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, "Toplu ulaşım araçları, ticari taksiler ve servis araçlarında sık sık dezenfeksiyon uygulaması yapıyoruz. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemize ait kırmızı otobüslerimiz ile belediye otobüslerimiz dahil olmak üzere 144 aracımıza dezenfektanlar koyduk" dedi.

"Ekiplerimiz sahada"

Yalnızca dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları için 55 ekibin görev yaptığını, buna zabıta personelinin de dahil edilmesiyle birlikte yüzlerce ekibin sahada olduğunu ifade eden Başkan Ergün, Manisalılara çağrıda bulunarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını, toplu alanlardan uzak durmalarını ve Sağlık Bakanlığınca duyurulan tedbirlere hassasiyet göstermelerini istedi.

MABEM Uzaktan Eğitime Geçecek

MABEM, MASMEK ve Manisa Büyükşehir Belediyespor kurslarının iptal edildiğini, Gençlik Merkezleri, Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatrosu'nun faaliyetlerinin de durdurulduğunu belirten Başkan Ergün, "MABEM'deki öğrencilerimizin uzaktan eğitim almaları için çalışma yürütüyoruz. Bu konuda MABEM Müdürlüğü arkadaşlarımız çalışma yapıyor. WEB TV aracılığıyla çocuklarımıza eğitim verebilecek bir altyapıyı oluşturmanın çabasındayız. Bunun dışında salon etkinlikleri ve toplantı gibi faaliyetlerimizi iptal ettik. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de, bu kapsamda Mesir Festival Komitesi tarafından iptal edilmişti. Biz önlemlerimizi alacağız. İnşallah kısa sürede bu salgından tüm insanlığın kurtulması tek temennimizdir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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