Manisa Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske desteği
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske desteği
11.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:16

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, il merkezindeki yaklaşık 700 berber ve kuaförü ilk mesai gününde ziyaret ederek maske desteğinde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 11 Mayıs itibariyle kapılarını yeniden açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da, il merkezinde berber ve kuaförlerin hizmetlerini daha sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla maske desteğinde bulundu. İl merkezindeki yaklaşık 700 berber ve kuaförü ziyaret ederek 15'er adet maske desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplere, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu da eşlik etti. Berber ve kuaförlere hayırlı işler dileyen Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, esnafların yayınlanan genelgeye ve hijyen kurallarına uyması noktasında da bilgilendirdi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il merkezindeki yaklaşık 700 berber ve kuaföre toplamda 10 bin 500 adet maske desteğinde bulunuldu.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Sağlanan maske desteği nedeniyle memnuniyetini paylaşan berber ve kuaförler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. 50 gün sonra tekrar kapılarını açtıklarını belirten Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, "Belediyelerimizin bizlere destek vermesi bizleri mutlu ediyor, heyecan veriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de bu destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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